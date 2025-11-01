Западные и украинские СМИ со вчерашнего вечера пишут о том, что Главное управление разведки Украины высадило вертолетный десант в Покровске.

Об этом сообщили агентство Reuters и корреспондент The Economist Оливер Кэрролл в Х.

"Украина отправила спецподразделения для ведения боевых действий в восточной части города Покровск, который находится в осаде», - пишет Reuters.

Со ссылкой на источник в 7-м корпусе ДШВ агентство сообщает, что украинские спецназовцы высадились на вертолете Black Hawk. Заявляется, что операцию возглавляет глава ГУР Буданов, отстутствие которого вчера на совещании у Зеленского бросилось в глаза многим.

В свою очередь Кэррол из The Economist написал, что "украинская военная разведка проводит дерзкое контрнаступление под Покровском, чтобы разблокировать ключевые логистические линии".

"Видео, которыми со мной поделились, якобы показывают высадку вертолётов в районах, которые Россия, по её заявлению, контролирует. Мне не удалось проверить видео самостоятельно", - написал журналист и опубликовал ролик с высадкой.

Украинское "Суспильное" также пишет со ссылкой на источники, что штурмовые группы ГУР вошли в районы города, которые "имеют стратегическое значение для украинской логистики" и куда ранее вошли россияне.

В операции задействовано "несколько вертолетов", и Буданов находится под Покровском для руководства действиями ГУР, пишет издание.

Официально этого Украина не подтверждала.

Отметим, что о переброске спецназа Главного управления разведки в Покровск еще в понедельник сообщал журналист Андрей Цаплиенко. Что совпадает с уточнением Reuters, согласно которому, операция началась несколько дней назад (хотя писать о ней массово стали вчера).

При этом с понедельника, судя по карте Deep State, ситуация в Покровске зримо ухудшилась (динамика на видео).

Украинские военные пока также не подтверждают каких-то значимых изменений для ВСУ в Покровске.

"Не путайте тактические действия подразделений ГУР с контрнаступательными действиями подразделений и соединений оперативного характера; потому что в СМИ уже объявили победу, что ВСУ наступают в Покровске и т.д. Без сомнения, бойцы ГУР МО - молодцы, провели внезапную и довольно успешную высадку, но это если говорить именно о действиях этих подразделений. В то же время не скажу, что глобально обстановка на направлении изменилась с момента проведения этой операции. Общие контуры ЛБЗ в оперативном масштабе остались плюс-минус такими же", - написал офицер с позывным "Алекс".

Другой военный - Станислав Бунятов - возмущается сливом видео высадки спецназа.

"Проблема в том, что один дегенерат скинул видео другому дегенерату, а третий дегенерат слил в интернет факт высадки, место высадки и создал спрос на уничтожение спецназовцев и охоту на эти вертолёты. Как думаете, после этого удастся провести эвакуацию бойцов с поля боя "птичкой"? Надеюсь, опубликованное видео не останется без внимания, а виновных привлекут к серьёзной ответственности", - написал он.

Российские военные паблики показали свое видео полета, как утверждается, двух вертолетов ГУР к Покровску. Также они уточняют, что десант высадился в промзоне на северо-западной части города, через которую идет снабжение гарнизона Покровска.

В "ДНР" при этом сообщают, что часть высадившегося спецназа уничтожена (российские СМИ цитируют советника Пушилина Игоря Кимаковского). Украинские источники этого не подтверждали. Также ряд российских военных пабликов пишет, что спецназ закрепился в промзоне и по нему сейчас наносят удары россияне.

Но в целом пока ситуация выглядит так, что это не крупный контрудар, а тактические действия, направленные на предотвращение полного окружения Покровска. Ведь судя по тому, что спецназ ГУР пришлось десантировать в город с вертолетов, а не вводить через сухопутный коридор, такое окружение стало реальной угрозой.

Днем 1 ноября минобороны РФ подтвердило десант ГУР под Покровском, но заявляет о его уничтожении.

"Пресечена высадка с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе около 1 км северо-западнее окраины населенного пункта Красноармейск (Покровск - Ред.). Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены", - утверждают в МО РФ.

Украина официально этой операции не комментировала.