Владимир Зеленский сообщил, что российский президент Владимир Путин хочет приехать в Покровск Донецкой области, и прозрачно дал понять, что его там убьют.

Об этом он заявил во время встречи с главой СБУ Василием Малюком перед СМИ в Офисе президента.

"Говорит Путин, что он приедет в Покровск. Так пожалуйста, если он приедет в Покровск – все будут аплодировать, потому что мы все понимаем, чем все закончится", – сказал президент.

Также Зеленский прокомментировал новости о нахождении войск РФ в Покровске.

"В Покровске россияне есть. Наши их уничтожают понемногу. Потому что нужно беречь личный состав... так как оккупанты прячутся в различных зданиях", – подчеркнул он.

Отметим, что Путин не говорил о желании приехать в Покровск. Он предлагал объявить перемирие в городе для допуска туда (а также в Купянск и Мирноград) журналистов, на что Украина отреагировало возмущением.

Ранее мы писали, что, поданным украинской стороны, Покровск является большой серой зоной, поскольку южнее железной дороги еще остались позиции ВСУ, но севернее в населенный пункт уже просочились российские военные.

На днях Зеленский прокомментировал ситуацию в Покровске и Купянске, где после захода войск РФ начались уличные бои.