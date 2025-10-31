Главы ГУР Кирилла Буданова не было на совместном с президентом брифинге, на котором глава СБУ Василий Малюк заявил, что "Орешник" был уничтожен общими силами СБУ и ГУР.

Этот момент заметили в соцсетях.

По словам обсуждающих, это было бы логичным, если бы об общем достижении докладывали оба главы.

При этом Владимир Зеленский, заявляя о планировании в будущем ударов по РФ, сказал, что делает это вместе с СБУ и с Службой внешней разведки, не упомянув ГУР.

Ранее уже ходили слухи о том, что у Банковой напряжённые отношения с Будановым из-за его вероятных политических амбиций (ходят разговоры, что Буданов готовится в случае выборов пойти на них во главе собственной партии - Ред.).

В частности, близость к Буданову в политкругах называлась в качестве одной из главных версий лишения гражданства экс-мэра Одессы Геннадия Труханова с последующим отстранением его с поста мэра.

На этом фоне периодически возникают слухи о грядущей отставке Буданова, но они пока не оправдались и, на официальном уровне, отрицаются.

Напомним, сегодня Василий Малюк заявил, что летом 2023 года украинские силы смогли уничтожить один из трех ракетных комплексов "Орешник" на территории России.

