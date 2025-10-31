Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что летом 2023 года украинские силы смогли уничтожить один из трех ракетных комплексов "Орешник" на территории России.

Об этом он сообщил во время доклада президенту Украины Владимиру Зеленскому в присутствии журналистов.

По утверждению Малюка, комплекс был поражен на полигоне Капустин Яр в позапрошлом году, но сообщить об этом решили только сейчас.

"До этого мы ни разу это не озвучивали. Но мы можем сказать, что один из трех "Орешников" был успешно уничтожен на их территории в Капустином Яру силами ГУР, СБУ и СВР. Это была очень успешная миссия. Уничтожение было стопроцентное. Это очень успешная операция, она на тот момент не афишировалась. Об этом докладывалось исключительно президенту Украины, а также об этом знали несколько президентов других стран. Это было в тот момент, когда название "Орешник" никто в широком смысле не использовал. И россияне в то время особенно им еще не угрожали. Если не ошибаюсь, это было позапрошлым летом", – сказал Малюк.

Как именно спецслужбам удалось поразить комплекс, Малюк не уточнил.

Зеленский добавил, что по данным украинской разведки, у России была возможность трех выстрелов из "Орешника", один из них она использовала, еще один уничтожили, так что остался еще один выстрел.

"Есть один. Мы считаем, что в этом году было изготовлено до трех. И спланировано на каждый год до шести", - сказал глава службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.

Напомним, что РФ после этого в конце 2024 года применила "Орешник" по Украине. Также летом Россия заявляла, что уже начала серийное производство этого оружия.

Глава российской переговорной делегации в Стамбуле Владимир Мединский заявлял, что россияне требовали ударить "Орешником" по Киеву и Львову.