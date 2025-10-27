Новая российская ракета "Буревестник" сможет обойти американскую систему ПВО "Золотой купол", о разработке которой заявлял президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на экспертов.

По мнению издания, вчерашнее заявление президента РФ Владимира Путина о подготовке развертывания крылатой ракеты стало "резким сигналом Западу после провала планов встречи на высшем уровне с президентом Трампом".

"Буревестник" работает на ядерной энергии. Кремль заявляет, что она сможет летать гораздо дольше других ракет и способна обходить системы противоракетной обороны.

"Это маленький летающий Чернобыль. Это плохое развитие событий. Это ещё одно научно-фантастическое оружие, которое будет дестабилизировать ситуацию и с которым будет сложно справиться в рамках контроля над вооружениями", - заявил эксперт по ядерному нераспространению из Миддлбери-колледжа Джеффри Льюис.

Некоторые специалисты считают, что заявление о "Буревестнике" следует рассматривать не столько в контексте войны в Украине, сколько в связи с предложением Москвы продлить СНВ-III, последний оставшийся договор о контроле над вооружениями между США и Россией. Его срок действия истекает в феврале. Продление соглашения на один год поможет Кремлю сосредоточить свои ресурсы на войне в Украине, избежав дорогостоящего наращивания развернутого оружия, пишет NYT.

В целом аналитики сомневаются в революционных возможностях "Буревестника", называя ее "не очень полезной системой". Она якобы предназначена для ответа на ядерную атаку США, но такой удар будет направлен на стартовые площадки "Буревестника". Однако эксперты видят в этом тревожное событие для глобальной безопасности и новый виток гонки вооружений.

