Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о завершении испытаний ракеты "Буревестник".

Об этом американский лидер высказался в ходе пресс-конференции, транслируемой Белым домом.

Трамп назвал "неуместным" заявление Путина о крылатой ракете и отметил, что главе Кремля следовало бы закончить войну в Украине.

"Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка - лучшая в мире - прямо у их берегов. Так что нам не нужно, чтобы ракета летала на 8 000 миль. Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними. Мы постоянно проводим ракетные испытания, но, как я уже сказал, у нас есть ядерная подлодка - нам не нужно стрелять на такие расстояния. И, кстати, я не считаю уместным, что Путин делает такие заявления. Ему стоило бы закончить войну, которая должна была продлиться одну неделю, а теперь приближается уже к четвертому году. Вот этим ему и стоит заняться, а не испытаниями ракет", - сказал президент США.

Напомним, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев накануне заявил, что напрямую проинформировал руководство США об испытаниях "Буревестника".



