На следующей неделе в Южной Корее должны встретиться президент США Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин. Это будет их первая личная встреча с момента инаугурации Трампа на его второй срок.



К ней приковано всеобщее внимание в мире, так как от ее результатов, как считается, будет зависеть дальнейшее развитие отношений Китая и США, что прямо повлияет на глобальные экономические и геополитические процессы.

Много прогнозов и о том, что встреча может резко изменить и расклады по войне Украине. Собственно, об этом уже сказал и сам Трамп, заявив, что намерен призвать Си Цзиньпина отказаться от покупки российских энергоносителей, чтоб оказать давление на Путина и побудить его согласиться на прекращение огня по линии фронта.



Более того, вчера Трамп сказал, что Индия уже отказалась от закупок российской нефти, а Китай их сильно сократил. Ряд источников СМИ подтверждают, что обе страны могли взять паузу в закупках российской нефти. Другие это опровергают. Но даже если пауза и взята, то это, не исключено, временное явление – для переоформления потоков российской нефти на неподсанкционных поставщиков. Как это уже не раз бывало в прошлом после введения очередных санкций.



Но вернемся к Китаю.

Пекин и ранее постоянно назывался экспертами ключевым игроком, способным повлиять на ход войны.

Но каким именно образом - на этот счет существует две противоположные точки зрения.



Первая гласит, что Китай может оказать влияние на Россию с целью побудить ее к уступкам по войне в Украине. Так как экономическая зависимость РФ от Китая велика.



Вторая же исходит из того, что Китаю продолжение войны в Украине выгодно, так как чем дольше идет война, тем больше Россия отдаляется от Запада и сильнее привязывается к Китаю. В рамках этой версии рождаются и совсем уж экзотические теории вроде заявлений Рютте летом этого года о том, что Китай, если захочет атаковать Тайвань, может попросить Россию напасть на Европу, чтоб отвлечь силы НАТО.



Где правда?



Начнем с последней версии – о том, что продолжение войны в Украине выгодно Китаю. Она, очевидно, не имеет отношение к действительности.



Любые выгоды, которые, теоретически, может приобрести Китай за счет сближения с ним России и увеличения доли на ее рынке, с лихвой перекрываются потенциальными проблемами с его основными рынками сбыта – ЕС, США и с союзными им странами азиатско-Тихоокеанского региона.



Более того, санкции, введенные из-за войны против России, сильно мешают развитию российско-китайской торговли, так как Пекин вынужден учитывать эти ограничения и ему приходится тратить усилия на их обход.



И хотя все эти проблемы пока не являются сколько-нибудь критичными для экономики Китая, вряд ли Пекин отказался бы от того, чтоб они исчезли.

Кроме того, что самое важное, война в Украине привела к резкому сближению США и Европы, кардинально затруднив осуществление главного геополитического проекта Пекина – отрыв ЕС от США. И чем дольше идет война в Украине, и чем больше разговоров о грядущей большой войне в Европе, тем это сближение все теснее.



Прямая выгода Китая от продолжения войны только одна – резкий рост продаж дронов и комплектующих к ним как в Украину, так и в Россию, так как БПЛА сейчас – главное оружие войны и почти все они делаются из китайских деталей. Но в общих объемах китайского экспорта это не такие уж значительные цифры.



Исходя из всего сказанного выше, Китай, в целом, заинтересован в скорейшем завершении войны в Украине на любых условиях кроме разгрома и поражения России (в последнем случае политика Москвы, скорее всего, будет определяться полностью Западом, чего Китаю, понятное дело, не надо).



А так как остановка войны по линии фронта разгромом РФ не является, а станет формально ее военной победой (фиксация захвата части территории Украины), то такой вариант Пекин также устраивает.

Тем более, что именно он и содержался в мирной инициативой Пекина, объявленной еще в феврале 2023 года (и тогда, к слову, против нее выступил Киев и Запад, а Россия, наоборот, поддержала).

Возможно, вариант, при котором итогом войны станет изменение курса Украина с прозападного на пророссийско-прокитайский для Пекина был бы ещё выгоднее. Но его перспектива пока туманна и выглядит, как минимум, не близкой.



А скорейшее окончание войны возможно только в виде прекращения огня по линии фронта.



Но означает ли это, что Китай будет как-то давить на Россию с целью побудить Кремль на него согласиться (чего и добивается Трамп)?



Исключать в нынешние времена ничего нельзя. Риск для России, что Китай, а также другие страны "глобального юга", ради сохранения и нормализации торгово-экономических отношений с Западом, решат подключиться к изоляции РФ, с 2022 года всегда был одним из основных.

Однако, до сих пор он не реализовался. И на то были свои причины.

Во-первых, как оказалось, у Запада не так уж много столь сильных рычагов воздействия на Китай, чтоб побудить его к действиям против РФ из-за войны в Украине. Поэтому, хоть Китай и заинтересован в скорейшем окончании войны, однако этот вопрос для него в контексте отношений с США и с Россией сам по себе пока не столь важен, чтоб идти ради его решения на резкие шаги.



Во-вторых, сценарий, когда Китай подключается к давлению на РФ с целью принуждения ее к неким действиям по Украине, был бы более реален в случае, если б Китай и США слились в некоем стратегическом альянсе, договорившись между собой по всем глобальным вопросам.



Однако такой ситуации пока не наблюдается и близко. Особенно после того, как к власти в США пришел Трамп, команда которого настроена жестко антикитайски и противостояние между двумя крупнейшими державами мира приобретает экзистенциальный характер.



Поэтому ни о каких стратегических договоренностях США и Китая сейчас вообще не идет речь. Пекин на переговорах решает исключительно тактические задачи – не допустить резкого обвала отношений двух стран, чтоб выиграть время для постепенного снижения зависимости от США по технологиям и рынку сбыта.

Но в стратегии Китая эта зависимость должна, так или иначе, стремиться к нулю в рамках подготовки к противостоянию с Америкой.



И в этом противостоянии для Китая важен "крепкий тыл" в лице России. Главная уязвимость КНР – зависимость от критического импорта (энергоносители и прочее сырье, продовольствие). Сейчас большая его часть поставляется в Китай морем. В случае обострения отношений, США могут попытаться при помощи своего военно-морского флота заблокировать внешнюю торговлю КНР. Однако, если Пекин будет иметь гарантии поставок всего необходимого сухопутным путем из РФ, то морская блокада не станет для него катастрофой.



Поэтому разменивать вопросы отношений с "тылом" в стратегическом противостоянии с США на какие-либо тактические договоренности с Вашингтоном (скорее всего, временные) Пекин вряд ли готов.



Тем более, у него есть и другие аргументы для дискуссии с Трампом, помимо вопроса энергоносителей из РФ. Например – редкоземельные металлы.

Впрочем, также маловероятно, что и Трамп, учитывая экзистенциальный характер противостояния США с Китаем, будет готов идти на какие-либо огромные уступки Пекину ради снижения им закупок российских энергоносителей.

Для КНР есть ещё и имиджево-геополитический момент.



В нынешней ситуации любые шаги Китая в том направлении, которое от него требует Трамп (закупать меньше российской нефти, давить другим способом на Путина) будут выглядеть как подчинение Пекина приказам Вашингтона (хотя Китай до того постоянно говорил, что никто ему не может указывать, с кем торговать, а с кем нет). И это может стать болезненным ударом для отношений КНР со всеми остальными потенциальными союзниками в мире. Так как Пекин покажет себя "несамостоятельной геополитической единицей" и государством с ограниченным суверенитетом, которое вынуждено отказываться от торговли с другими странами из-за требований США. Более того, подобные меры затем американцы смогут использовать и против самих китайцев, принуждая другие страны под угрозой санкций отказываться от импорта продукции из КНР.

Наконец, даже если допустить вариант, что по каким-то причинам Китай все ж таки решит сократить или вообще прекратить закупки российских нефти и газа, то это никак не гарантирует, что Путин примет условия и война остановится по линии фронта. Зато возникает риск, что Москва пойдет на резкую эскалацию, вплоть до ядерной войны в качестве "последнего аргумента", что Китаю точно не нужно. А намеки на такую возможность из РФ идут постоянно. В том числе и сегодняшнее заявление Путина по завершившимся испытаниям ракеты "Буревестник".

Если подытожить – вероятность того, что Китай согласится подключиться к давлению Трампа на Россию после запланированной встречи в Южной Корее может быть и не равняется нулю, но невелика. По крайней мере на данный момент.

Некие краткосрочные меры по ограничению закупок у РФ (что уже бывало переодически и ранее) возможны, но не более того. Да и то лишь при условии, что Трамп пойдет на значительные уступки Пекину по другим вопросам, что далеко не факт.



Пекин, как писалось выше, действительно хочет скорейшего окончания войны, но не хочет, чтоб это выглядело как однозначная победа Трампа, который "всех, включая Пекин, прогнул и заставил играть по своим правилам".



Поэтому Китай, возможно, выдвинет встречные предложения по условиям завершения войны, отчасти, не исключено, совпадающие с требованиями Путина.

Либо второй вариант – Пекин возьмет паузу, а затем выступит со своей собственной инициативой по прекращению огня по линии фронта, которую Путин может принять. Особенно, если к тому времени его армия сможет достаточно далеко продвинуться в Донецкой области и в других регионах Украины.



Параллельно Пекин может начать свою игру и с Киевом – предлагая ему гарантии того, что Россия никогда больше не нападет, а также обещая инвестиции на восстановление страны в размере кратно большие, чем может себе позволить переживающая финансовый кризис Европа.



Шансы на успех этой игры кажутся, на первый взгляд, сейчас мизерными, с учетом огромной зависимости Киева от поддержки Запада в условиях войны.

Однако, стоит отметить, что в определенной части политических кругов (в том числе и близких к власти) уже некоторое время распространяется теория, что единственная страна, которая может дать гарантии того, что РФ более на Украину не нападет – это Китай, имеющий огромное влияние на Москву. Кроме того, украинская элита всегда тяготела к многовекторности. И если вторым вектором, балансирующим влияние Запада, более не может быть Россия, то им, теоретически, может стать Китай.

Подобные идеи витали в Киеве и до вторжения. И, при определенных обстоятельствах, к ним ещё могут вернуться.

Впрочем, пока все это теоретически выкладки. Ставки в предстоящих переговорах Трампа и Си очень велики. Однозначно можно сказать, что вопросы по Украине и Россия на них также будут занимать не последнее место. По крайней мере, их будет ставить Трамп.

И ответ на эти вопросы Си действительно во-многом определит дальнейшее развитие ситуации.

Согласие Китая на ограничение или прекращение закупок энергоносителей из РФ может ухудшить экономическую ситуацию в России, а также дать старт новым американским санкциям для усиления эффекта давления. Цель этого - побудить Путина к остановке войны по линии фронта, но как писалось выше, может дать обратный эффект - резкую эскалацию вплоть до ядерной со стороны Москвы.

Отказ Си открывает перед Трампом четыре сценария.

Первый - начать давить на Китай, что может резко ухудшить отношения между двумя странами, сорвать торговую сделку, а также спровоцировать ещё большее сближение Москвы и Пекина (в том числе и в военной сфере).

Второй - Китай не трогать, но продолжать расширять санкции и прочее давление против РФ, что, при сохранении экономических связей между Россией и Китаем, критического воздействия на способность россиян продолжать войну не окажет.

Третий - не делать вообще ничего, постепенно отходя от темы войны в Украине, не давя более ни на Путина, ни на Зеленского, ни на Китай.

Четвертый - давить на Зеленского, чтоб тот согласился на условия Путина.