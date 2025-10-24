Президент США Дональд Трамп проведёт встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в следующий четверг.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передают политические телеграм-каналы.

Напомним, лидеры двух стран будут обсуждать комплексные торговые противоречия, возникшие в ходе реализации Белым домом новой экономической политики президента Трампа. С момента введения Вашингтоном пошлин на китайский импорт Пекин неоднократно выступал против торговых ограничений и анонсировал аналогичный ответ США.

"В Китае [...] хотят ввести экспортный контроль на каждый элемент производства, связанный с редкоземельными металлами, и практически на всё остальное, что им только придёт в голову, даже если это не производится в Китае [...]. Одна из политик, которую мы сейчас рассматриваем – масштабное повышение тарифов на китайскую продукцию, ввозимую в США. Есть и множество других контрмер, которые также серьёзно рассматриваются", – писал по этому поводу американский президент.

Как мы сообщали, Трамп планирует обсудить с Си прекращение закупок российской нефти и пути завершения войны в Украине.

Вместе с этим в Белом доме утверждают, что встреча Трампа и Путина ещё не отменена.