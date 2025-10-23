Президент США Дональд Трамп, не вдаваясь в детали, сказал, что хочет уехать в Газу. И предупредил Израиль на случай, если тот все же станет реализовывать намерение аннексировать Западный берег реки Иордан.

Об этом глава Белого дома сказал в интервью американскому журналу Time.

"Этого не произойдет, потому что я дал слово арабским странам. И сейчас так нельзя поступать. У нас была огромная поддержка арабов. Этого не будет. Израиль потеряет всю поддержку Соединенных Штатов, если это произойдет", - заверил Трамп.

Напомним, в середине июля парламент Израиля проголосовал за аннексию Западного берега реки Иордан.

Согласно решению Совета Безопасности ООН от 1947 года, Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, должен был стать частью арабской Палестины. В 1948-1967 годах он был аннексирован Иорданией, с 1967 года – Израилем.

Своим решением кнессет объявил о распространении израильского суверенитета на Иудею, Самарию и долину реки Иордан. Это та территория, где сейчас находится Палестинская национальная автономия, которую многие страны готовы признать как независимое палестинское государство, но против чего выступает Израиль.

