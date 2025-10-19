Объявленный президентом США Дональдом Трампом "вечный мир" в секторе Газа не продержался и неделю. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по Рафаху в южной части сектора Газа.

Об этом сообщает издание Ynet.

По информации издания, ЦАХАЛ обвиняет ХАМАС в нарушении прекращения огня и утверждает, что ХАМАС пытается возобновить контроль над приграничной территорией.

При этом сами ХАМАСовцы это отрицают.

Министр нацбезопасности Израиля Бен Гвир уже призвал премьер-министра Беньямина Нетаньяху возобновить боевые действия в секторе Газа в полную силу.

"Ложные представления о том, что ХАМАС снимет свою шкуру или даже выполнит соглашение, которое он подписал, как и ожидалось, окажутся опасными для нашей безопасности. Нацистская террористическая организация должна быть уничтожена в полной мере", - написал он в соцсети.

Ранее Трамп уже заявлял, что израильские силы могут немедленно возобновить операции в Газе, если ХАМАС не будет выполнять условия соглашения о прекращении огня.

Напомним, в командовании ВС США обвинили ХАМАС в нарушении мирного плана и призвали группировку сдать оружие и прекратить обстрелы палестинцев в Газе.