Группа поддержки израильских заложников и их родных обвиняет группировку ХАМАС в нарушении договорённостей.

Об этом сообщает израильская организация "Форум заложников и родственников пропавших".

Объединение призывает к "немедленному приостановлению выполнения соглашения" до тех пор, пока в Израиль из Газы не будут доставлены тела всех заложников, погибших в плену.

Отметим, что в понедельник ХАМАС заявил, что сегодня вернёт только четыре тела, позже опубликовав имена тех, чьи тела будут переданы Красному Кресту.

"Нарушение соглашения со стороны ХАМАС должно вызвать очень серьёзный ответ от правительства страны и посредников. Соглашения придерживаются обе стороны. Если ХАМАС не выполняет свою часть, Израиль не должен выполнять свою часть. Мы требуем вернуть тела всех 28 заложников. Мы не забудем ни о ком до тех пор, пока не вернётся последний из пленников", – заявили в "Форуме".

При этом основным условием перемирия в Газе было возвращение всех заложников – живых или погибших – к полудню понедельника. Палестинцы, однако, заявляют, что им не хватило времени для того, чтобы отыскать тела всех умерших заложников.

О том, что выдача только четырёх тел является невыполнением обязательств, которые взяла на себя группировка ХАМАС заявил и министр обороны Израиля Исраэль Катц.

Тем временем лидеры Египта, Катара, США и Турции подписали итоговое соглашение о прекращении огня в Газе на "саммите мира" в Шарм-эш-Шейхе. Среди подписующих оказались президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.