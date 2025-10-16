"Стоит мне сказать, и Израиль вернется". Трамп о возможной операции против ХАМАС
Президент США Дональд Трамп заявил, что израильские силы могут немедленно возобновить операции в Газе, если ХАМАС не будет выполнять условия соглашения о прекращении огня.
Об этом глава Белого дома сообщил в интервью телеканалу CNN.
Трамп подчеркнул, что решение о возобновлении военных действий может быть принято "сразу после моего слова".
"Израильская армия вернется на улицы Газы, стоит мне только сказать слово. Если бы Израиль мог пойти и разнести их в пух и прах, он бы это сделал", – сказал американский лидер.
Трамп пояснил, что может одобрить возобновление израильской операции, если палестинское движение ХАМАС не выполнит условия соглашения о прекращении огня. По его словам, сейчас группировка не соблюдает договоренности о возвращении всех заложников, живых и погибших.
Президент отметил, что перемирие в регионе остаётся хрупким из-за внутренних конфликтов ХАМАС с другими вооружёнными группировками.
Также он заявил, что США рассматривают удары по наземным объектам картелей в Венесуэле.
Тем временем сообщается, что министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил подготовить всеобъемлющий план по разгрому ХАМАС в Газе в случае возобновления войны.
Ранее Трамп заявил, что США сами разоружат ХАМАС, если те не сделают этого самостоятельно.
Напомним, в командовании ВС США обвинили ХАМАС в нарушении мирного плана и призвали группировку сдать оружие и прекратить обстрелы палестинцев в Газе.