США обвиняют ХАМАС в нарушении мирного плана, призывая сдать оружие и прекратить обстрелы палестинцев в Газе. Командующий Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер призвал ХАМАС "немедленно прекратить насилие и обстрелы невинных палестинских гражданских лиц в Газе".

Об этом говорится в заявлении CENTCOM, опубликованном сегодня в X.

"Мы настоятельно призываем ХАМАС немедленно прекратить насилие и обстрелы мирных палестинских граждан в Газе — как в районах, находящихся под контролем ХАМАС, так и в районах под контролем ЦАХАЛ за жёлтой линией. Это историческая возможность для мира. ХАМАС должен воспользоваться ею, полностью прекратив свою деятельность, строго придерживаясь мирного плана из 20 пунктов, предложенного президентом Трампом, и немедленно разоружившись. Мы передали наши опасения посредникам, которые согласились сотрудничать с нами для обеспечения мира и защиты невинных граждан Газы. Мы сохраняем большой оптимизм в отношении будущего мира в регионе", - заявил адмирал.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США сами разоружат ХАМАС, если те не сделают этого самостоятельно.

Отметим, что ХАМАС не давал своего согласия на мирный план Трампа, который предусматривал его разоружение и отстранение от власти в секторе Газа.

ХАМАС согласился только на два пункта плана - прекращение огня и передачу всех заложников при условии отвода израильских войск, что и было сделано.

После прекращение огня ХАМАС приступил к уничтожению конкурирующих с ним палестинских группировок. Вероятно, именно это и имели в виду американцы, призывая "прекратить насилие и обстрелы мирных палестинских граждан в Газе".

Напомним, ХАМАС передал США согласие на разоружение ещё до освобождения захваченных заложников.