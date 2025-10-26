Сегодня Путин заявил, что ракета с ядерной энергетической установкой "Буревестник" прошла испытание, пролетев 14 тысяч километров.



В российских пабликах уже идут трактовки этого события.

По их версии, если "Орешник" (ракета средней дальности) стал "предупреждением" европейским странам, то "Буревестник" - "предупреждение" уже непосредственно американцам.

Намек на готовность к эскалации, при наступлении определенных событий. Например – передачи Украине "Томагавков".



Впрочем, пока с "Томагавками" история поставлена на паузу. И главный удар США по России наносит в энергетической сфере, вводя санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, а также побуждая другие страны отказаться от закупки энергоносителей из РФ.

Трамп в свою очередь уже заявил, что будет на эту тему говорить на предстоящей встрече с Си Цзиньпином.



Россия, правда, постоянно находит способы как санкции обходить, но все равно тенденция для нее опасная. Так как хотя США подчеркивают, что новые санкции против нефтегазового сектора РФ вводятся лишь в качестве "меры принуждения к миру" и будут отменены в случае согласия Кремля на прекращение огня, все больше признаков того, что вопрос стоит куда шире и речь идет о системной стратегии Вашингтона по выдавливанию с мирового рынка российских нефти и газа с целью замещения их доли энергоносителями из США и союзных им стран.

Европа, например, уже заявила, что откажется от российского газа и нефти даже если война в Украине закончится. Да и восстановить свои позиции на рынке других стран даже в случае отмены санкции России может быть непросто, если к тому времени туда зайдут по долгосрочным контрактам американские или ближневосточные поставщики.



Поэтому тема по санкциям против российских энергоносителей, если они будут ужесточаться, а их последствия для РФ расширяться, имеет эскалационный потенциал для отношений между США и Россией не меньший, а то и больший, чем поставки "Томагавков".



Не исключено, что в том числе и на это намекал Путин, рассказывая о "Буревестнике".