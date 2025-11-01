В Министерстве обороны РФ подтвердили присутствие десанта ГУР под Покровском, однако заявили о его уничтожении.

По информации пресс-службы, группа из 11 человек была полностью уничтожена.

"Пресечена высадка с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе около 1 км северо-западнее окраины населенного пункта Красноармейск (Покровск - Ред.). Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены", - утверждают в МО РФ.

При этом Украина официально эту операцию не комментировала.

Ранее о высадке десанта писали западные и украинские СМИ. По данным российских пабликов, спецназ ГУР вел бои в промзоне Покровска, которую штурмуют россияне.

При этом военные и эксперты призывали Генштаб ВСУ вывести войска из Покровска.

Детальнее об этой ситуации мы писали в отдельном материале.

