Подразделение ВСУ "Острые Картузы" показали, как сейчас выглядит шахта "Покровская" - стратегический объект в боях за Покровск Донецкой области.

Соответствующие снимки опубликованы в телеграм-канале подразделения.

Шахта расположена на направлении возможного расширения российского плацдарма на левом фланге города.

В декабре 2024 года руководство шахты заявило о частичном приостановлении работы в селе Песчаное из-за приближения линии фронта к Покровску.

В январе 2025 года было объявлено о полной остановке работы шахт Покровской угольной группы. В марте были уничтожены главный ствол и подъемная установка шахтоуправления "Покровское".

Сейчас два комплекса шахты полностью разрушены и не подлежат восстановлению, заявляют "Картузы". Один из пусковых комплексов находится под оккупацией, другой - под контролем ВСУ, однако россияне каждый день его штурмуют.

"Покровское" после 2014 года оставалось единственным угольным предприятием на подконтрольной Украине территории, которое добывало коксующийся уголь, необходимый для металлургического производства.

Ранее украинские военные заявили, что 60% Покровска уже контролируют россияне.

В то же время главком ВСУ Александр Сырский отрицает окружение Покровска и Мирнограда.

Подробнее о шахтоуправлении "Покровское" мы писали в отдельном материале.