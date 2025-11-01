Главком ВСУ Александр Сырский отрицает окружение Покровска и Мирнограда в Донецкой области.

Об этом Сырский написал в своем телеграм-канале.

"Окружения или блокирования городов нет, делаем всё для обеспечения логистики", - заявил главком ВСУ.

Кроме того, главком подтвердил нахождение в Покровске спецназа ГУР, а также Сил спецопераций.

"Покровск - держим. Мирноград - держим", - заключил Сырский.

Ранее украинские военные заявили, что 60% Покровска уже контролируют россияне. По их словам, логистика в Мирнограде уже почти полностью под огневым контролем противника, а падение одного из городов неизбежно повлечет за собой потерю другого.

Напомним, украинские и западные издания писали, что штурмовые группы ГУР вошли в районы Покровска, которые "имеют стратегическое значение для украинской логистики" и куда ранее вошли россияне.

В операции задействовано "несколько вертолетов", и Буданов находится под Покровском для руководства действиями ГУР.

В свою очередь минобороны РФ уже заявило об уничтожении десанта ГУР под Покровском.

