Так называемая "зона смерти" вдоль линии боевого соприкосновения, где любые движущиеся объекты уничтожаются с воздуха, расширилась до 20 км из-за роста концентрации российских дронов.

Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский, передаёт Генштаб ВСУ в Фейсбуке.

Главком сообщил, что медицинская эвакуация раненых с поля боя в условиях современной войны постоянно предстает перед новыми вызовами, "на которые должны своевременно и эффективно реагировать".

"Одним из таких решений является более широкое применение эвакуационных наземных роботизированных комплексов (НРК) для эвакуации раненых с позиций", – добавил он.

Ранее военный заявил, что ВСУ потеряют всю пехоту, если Украина не компенсирует отставание в беспилотниках.

Война в Украине продолжается 1346-й день. Последние новостями пятницы, 31 октября 2025 года, читайте в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги четверга, 30 октября. В предпоследний день месяца Россия снова атаковала украинскую энергетику. Было запущено более 700 дронов и ракет, 79 из которых сумели нанести удары. Между тем армия РФ продвинулась южнее Покровска и вошла в Мирноград с юга и северо-востока, как сообщили СМИ. Военные и эксперты призвали командование вывести ВСУ из Покровска.

