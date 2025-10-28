В Украине во время атаки российского беспилотника ранен шеф-репортёр немецкой газеты Die Welt Ибрагим Набер, который делал репортаж близ линии фронта, сопровождая украинское подразделение ПВО.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Х.

"Во время съёмок с участием украинского подразделения наша съёмочная группа попала под удар российского беспилотника "Ланцет". Один из бойцов, Константин, погиб, а другой получил тяжёлые ранения. Нашему продюсеру пришлось перенести операцию — оператор и я отделались лишь незначительными травмами", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, сопровождавшие Набера работники СМИ - граждане Украины. Оператора зовут Виктор, а продюсера - Иван.

Напомним, что на прошлой неделе в Краматорске от прилета дрона погибли журналистка Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин, которые были сотрудниками телеканала Freedom.

Также мы писали, что вблизи Дружковки Донецкой области в результате удара FPV-дрона погиб французский журналист Антони Лалликан, а его коллега из Kyiv Independent Григорий Иванченко получил ранения.