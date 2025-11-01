На фронте в Донецкой области и смежных регионах произошли изменения.

Карту боевых действий публикует военный обозреватель Deep State.

Так, ВСУ отбросили войска РФ в районе посёлка Новое Шахово на добропольском выступе.

Вместе с этим противник продвинулся в сёлах Миролюбовке и Козацком под Мирноградом, а также захватил Новогригоровку на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, продвинувшись в посёлке Красногорском.

Ранее мы рассказывали, что происходит на стыке Днепропетровской и Запорожской областей и какие тактические цели ставит перед собой противник.

Между тем, как сообщают военные, 60% Покровска уже под россиянами.

В то же время главком Сырский отрицает окружение Покровска и Мирнограда.

