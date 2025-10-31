В рамках выполнения гарантий безопасности войскам НАТО могут понадобиться недели чтобы добраться до линии фронта в случае повторного нападения РФ на Украину.

Об этом пишет европейский политический обозреватель Euractiv.

Издание отмечает, что даже при готовности стран предоставить Киеву гарантии непосредственного участия в отражении российской агрессии, переброска войск через Европу займёт значительное время из-за череды бюрократических процедур и действующих ограничений на передвижение тяжёлой техники.

В частности для пересечения границ внутри ЕС военным требуется отдельное дипломатическое разрешение от каждой страны. В некоторых случаях уведомление о проезде боевой техники нужно подавать за 45 дней.

В виду этих проблем, Еврокомиссия рассматривает пакет реформ, чтобы ускорить военную мобильность, – страны восточного фланга ЕС требуют, чтобы переброска войск в случае атаки занимала не недели, а считанные дни или даже часы.

Ранее глава МИД Польши Сикорский заявил, что обсуждаемые гарантии безопасности Украине не сработают, потому что Запад не готов воевать с РФ.

Война в Украине продолжается 1346-й день. Последние новостями пятницы, 31 октября 2025 года, читайте в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги четверга, 30 октября. В предпоследний день месяца Россия снова атаковала украинскую энергетику. Было запущено более 700 дронов и ракет, 79 из которых сумели нанести удары. Между тем армия РФ продвинулась южнее Покровска и вошла в Мирноград с юга и северо-востока, как сообщили СМИ. Военные и эксперты призвали командование вывести ВСУ из Покровска.

