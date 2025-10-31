НАТО потребуются недели, чтобы оказать военную помощь Украине в случае нового вторжения России
В рамках выполнения гарантий безопасности войскам НАТО могут понадобиться недели чтобы добраться до линии фронта в случае повторного нападения РФ на Украину.
Об этом пишет европейский политический обозреватель Euractiv.
Издание отмечает, что даже при готовности стран предоставить Киеву гарантии непосредственного участия в отражении российской агрессии, переброска войск через Европу займёт значительное время из-за череды бюрократических процедур и действующих ограничений на передвижение тяжёлой техники.
В частности для пересечения границ внутри ЕС военным требуется отдельное дипломатическое разрешение от каждой страны. В некоторых случаях уведомление о проезде боевой техники нужно подавать за 45 дней.
В виду этих проблем, Еврокомиссия рассматривает пакет реформ, чтобы ускорить военную мобильность, – страны восточного фланга ЕС требуют, чтобы переброска войск в случае атаки занимала не недели, а считанные дни или даже часы.
Ранее глава МИД Польши Сикорский заявил, что обсуждаемые гарантии безопасности Украине не сработают, потому что Запад не готов воевать с РФ.
