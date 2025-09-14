Гарантии безопасности для Украины, которые в настоящее время обсуждаются, вряд ли сработают в случае нового вторжения России. Поскольку воевать с РФ на Западе "охотников нет".

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в выступлении на ежегодной встрече Yalta European Strategy в Киеве, передает корреспондент "Европейской правды"

По его словам, идея таких гарантий заключается в том, чтобы сдерживать Россию от нового нападения, а войска стран-гарантов должны будут встать на защиту Украины.

"Если мы предоставляем Украине гарантии безопасности, мы говорим, что можем начать войну против России. И я не считаю, что это убедительно, что к этому есть доверие. Кто хочет воевать с Россией - может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих", - сказал Сикорский.

Сикорский также подчеркнул, что сейчас речь идет не о гарантиях безопасности, а о мониторинге мира и укреплении Украины. Он отметил, что приоритетом должна оставаться военная поддержка, а не переговоры о гарантиях.

Длительные же дискуссии на эту тему лишь отвлекают и демобилизуют политиков от более срочной задачи — поиска финансирования для Украины на 2026–2027 годы.

Ранее мы рассказывали о перепалке на конференции Yalta European Strategy в Киеве между президентом Финляндии Александром Стуббом и бывшим экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном. В ходе дискуссии Джонсон потребовал немедленного ввода войск "коалиции желающих" в безопасные районы Украины.

Также мы приводили аналитику обозревателя The Telegraph Оуэна Мэтьюза, который отмечал, что Европа вводит Украину в заблуждение, поскольку никакие войска на помощь ей направлены не будут.