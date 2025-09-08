Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что гарантии безопасности Запада будут означать "раздел" Украины на три зоны.

Слова премьера приводят венгерские СМИ.

Как отметил Орбан, это следующие зоны:

подконтрольная РФ;

"демилитаризованная", о размерах которой сейчас идут дискуссии (она может иметь ширину от 40 до 200 км);

западная зона, контуры которой еще точно не определены.

"Судьба Украины, кажется, решена. Сегодня в Европе "элегантно" рассуждают о гарантиях безопасности, но эти гарантии фактически означают разделение Украины. Результатом разделения Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и западная зона. Российская зона уже существует. Сегодня дебаты идут лишь о том, сколько регионов она должна включать", — сказал Орбан.

Напомним, что в рамках гарантий безопасности Запад обсуждает размещение своих военных в Украине, против чего выступает Москва.

При этом о существовании в Европе планов создать три подобных зоны в Украине уже писали западные СМИ. По их данным, демилитаризованную зону могут охранять войска стран, не входящие в НАТО. Официально такие планы не подтверждены.

Ранее мы сообщали, что в Европе рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией.