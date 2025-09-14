На конференции Yalta European Strategy в Киеве между президентом Финляндии Александром Стуббом и экс-премьером Британии Борисом Джонсоном произошла перепалка.

Об этом сообщает финская газета Iltalehti.

По информации, Джонсон поинтересовался, почему замороженные российские активы на 300 миллиардов евро до сих пор не направлены Украине и потребовал ввести войска "коалиции желающих" в безопасные районы Украины уже сейчас.

Стубб же ответил, что активы должны пойти на восстановление Украины или репарации, но это пока невозможно, поскольку некоторые страны ЕС, в частности Бельгия, опасаются юридических последствий. Что касается "коалиции желающих", то, по его словам, она сможет заработать лишь после войны.

Далее Стубб позволил себе укол в адрес Джонсона: "Мне неприятно говорить это в вашем присутствии, но одной из лучших гарантий безопасности для Украины было бы членство в ЕС". Этот намек на роль Джонсона в Brexit вызвал мгновенную реакцию: "У вас самих на это ушло довольно много времени".

Напомним, Вашингтон не исключает создание "механизма изъятия" замороженных активов Центрального банка России через страны G7. Как сообщают СМИ, США обсуждали с Европой возможность постепенного отчуждения этих активов с целью "увеличения давления" на Москву.

Ранее мы писали, что исходя из заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, встреча "коалиции желающих" и переговоры с президентом США Дональдом Трампом не дали главного результата — конкретики относительно готовности США участвовать в гарантиях безопасности Украины.