Владимир Зеленский прибыл во Францию на встречу "коалиции желающих", которая состоится завтра.

Об этом сообщают украинские СМИ.

В самолёте он летел с президентом Финляндии Александром Стуббом.

После прибытия Зеленский дал совместную пресс-конференцию с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, на которой сказал, что "коалиция желающих" выглядит сегодня "пока что теоретической". При этом украинский президент добавил, что "верит" в коалицию.

На днях он анонсировал, что 4 сентября состоится заседание "коалиции желающих", на котором обсудят подготовленные пункты обеспечения безопасности Украины.

Война в Украине идет 1288-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным паблика Deep State, армия РФ продвинулась в Днепропетровской области. Украинские военные заявили, что россияне вошли в Покровск и вводят в город резервы. Украинские власти и профильные военные паблики этого не подтверждали. В свою очередь в Генштабе ВСУ заявили, что украинская армия освободила село Удачное к юго-западу от Покровска.

