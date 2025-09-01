В четверг, 4 сентября, состоится заседание "коалиции желающих", на котором обсудят подготовленные пункты обеспечения безопасности Украины.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский после разговора с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

Зеленский отметил, что рассчитывает на участие Португалии в гарантиях безопасности, одним из главных компонентов которых Украина видит членство страны в Евросоюзе. И на этом пути, по его словам, нельзя допустить разделения между Украиной и Молдовой.

Ранее Украина обсудила гарантии безопасности с госсекретарем США Марко Рубио и главами МИД стран Европы.

Между тем на днях глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Подробнее о гарантиях безопасности для Украины мы рассказывали в отдельном материале.

