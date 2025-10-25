В Донецкой области россияне продвинулись в Покровске и к юго-западу от города у посёлка Зверево.

Об этом сообщает военный обозреватель Deep State, публикуя карту боевых действий в динамике.

Также противник занял новые позиции в деревнях Новогригорьевке и Новосёловке Днепропетровской области. А серая зона расширилась до деревни Новоалександровки.

Таким образом фронт на девять километров приблизился к одному из ключевых населённых пунктов обороны юго-востока Украины – Покровску.

Сегодня боец с позывным Мучной сообщил, что ВСУ постепенно теряют контроль над городом.

Ранее несколько военных сообщили об ухудшении ситуации на покровском направлении в целом.

Война в Украине идёт 1340-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 25 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В пятницу сообщалось о продвижении противника на запорожском и покровском направлениях. Волонтёр Мария Берлинская заявила, что фронт "трещит по швам".

