В Донецкой области россияне продвинулись в Покровске и к юго-западу от города у посёлка Зверево.
Об этом сообщает военный обозреватель Deep State, публикуя карту боевых действий в динамике.
Также противник занял новые позиции в деревнях Новогригорьевке и Новосёловке Днепропетровской области. А серая зона расширилась до деревни Новоалександровки.
Таким образом фронт на девять километров приблизился к одному из ключевых населённых пунктов обороны юго-востока Украины – Покровску.
Сегодня боец с позывным Мучной сообщил, что ВСУ постепенно теряют контроль над городом.
Ранее несколько военных сообщили об ухудшении ситуации на покровском направлении в целом.
