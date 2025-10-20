В Вене, в районе Хитцинг до конца текущего года прекратит свою работу последний центр приёма украинских беженцев "Квартал Шлоссберг" (Quartier Schlossberg).

Об этом сообщает ORF со ссылкой на управление по социальным вопросам городского совета.

Приют, которым управляет организация Volkshilfe ("Народная помощь"), переполнен. Там могут разместиться более 200 человек, и в последнее время центр постоянно перегружен. Однако теперь он закрывается.

С момента открытия центра помощь в нем получили 8900 украинцев. Им предоставляли краткосрочное размещение, питание, консультации, помощь в регистрации в полиции и дальнейшем переезде в федеральные земли. Федеральное правительство выплачивало постояльцам единовременное первоначальное пособие в размере 190 евро на человека. Эта сумма не индексировалась с 2022 года и покрывает лишь малую часть расходов.

В настоящее время в Вене базовую социальную помощь получают 10 786 выходцев из Украины. По всей Австрии их число составляет около 30 000.

Вена оставалась последней федеральной землей, имеющей собственный центр приема для перемещенных лиц из Украины.

Всего в Австрии зарегистрировано 90 тысяч украинских беженцев.

В Европе все чаще пишут о сокращении помощи беженцам из Украины и ухудшении отношения местного населения к ним. Так, две трети немцев считают, что украинцы не должны получать пособие Bürgergeld.

А в Латвии хотят сократить помощь беженцам.