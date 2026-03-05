Польские правоохранители 2 и 3 мерта провели общенациональную операцию и задержали 1944 человека, разыскиваемых по ордерам на арест. Операция проводилась в сотрудничестве с Пограничной службой и выявила 147 иностранцев, незаконно проживающих в Польше. Среди них были украинцы.

Об этом сообщает полиция Польши.

Задержанных иностранцев разыскивали польские правоохранительные органы. Среди них были 91 гражданин Украины, 14 граждан Грузии, 8 граждан Беларуси, 3 гражданина Молдовы, 2 гражданина России и 29 граждан других стран. Некоторых из них разыскивали за тяжкие преступления, включая ограбление и крупное онлайн-мошенничество.

"Одной из целей было также проверить законность пребывания иностранцев, находящихся в нашей стране", - заявили в полиции.

112 задержанных сейчас проходят процедуру выдворения из страны, сколько из них украинцев, в пресс-релизе не указано.

В операции приняли участие 26 496 сотрудников полиции. Она стала первой подобной в этом году. В прошлом году было проведено три подобных мероприятия: 13-14 февраля, 9-10 июня и 17-18 ноября. В общей сложности было задержано 4766 человек, в том числе 515 иностранцев.

Как мы писали, в Германии давно длится дискуссия о принудительной высылке из страны военнообязанных украинских мужчин.

Также мы сообщали, что в США некоторые украинцы уже боятся выйти на улицу из-за угрозы ареста миграционной службой.