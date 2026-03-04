Суд Вестминстера в Лондоне отказал Украине в экстрадиции народного депутата Артема Дмитрука.

Об этом сообщает адвокатская компания Amsterdam& Partners, которая представляет Дмитрука.

Решение было принято со ссылкой на статью 8 Европейской конвенции по правам человека, которая защищает право на уважение частной и семейной жизни.

Судья указал, что экстрадиция может нарушить эти права, учитывая заявления Дмитрука о пытках со стороны СБУ в марте 2022 года.

Дмитрук покинул Украину летом 2024 года на фоне открытого против него уголовного дела. Уже осенью Украина запустила процесс его экстрадиции.

Как заявляет адвокатская компания, суд признал риски политического преследования Дмитрука в Украине за его позицию в поддержку УПЦ и за последующую критику украинской власти.

Украина может обжаловать решение суда в течение 14 дней.

Об экстрадиционном процессе в Лондоне по Артему Дмитруку мы рассказывали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.