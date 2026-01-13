Украинцы в Соединенных Штатах Америки боятся выйти на улицу из-за угрозы ареста миграционной службой.

Об этом рассказала в социальных сетях украинка по имени Соня.

По ее словам, ее друг был арестован, хотя имел разрешение на работу до октября 2026 года.

Украинка добавила, что в такую ситуацию попали многие ее знакомые.

Ранее украинский беженец показал кадры жесткой работы миграционной службы в США. По его словам, в Америке за украинцами охотятся так же, как и в Украине.

Также недавно украинка, чей муж в США был арестован иммиграционной полицией ICE, заявила, что депортированных из США украинских мужчин в Украине сразу встречает ТЦК. Она добавила, что людям не дают возможности уехать самостоятельно, собрав вещи и выбрав страну для переезда.

Напомним, в ноябре из Соединенных Штатов Америки депортировали 50 граждан Украины. Их выслали прямо в Украину транзитом через Польшу.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.