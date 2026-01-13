Украинцы в США боятся выйти на улицу из-за угрозы ареста миграционной службой
Украинцы в Соединенных Штатах Америки боятся выйти на улицу из-за угрозы ареста миграционной службой.
Об этом рассказала в социальных сетях украинка по имени Соня.
По ее словам, ее друг был арестован, хотя имел разрешение на работу до октября 2026 года.
Украинка добавила, что в такую ситуацию попали многие ее знакомые.
Ранее украинский беженец показал кадры жесткой работы миграционной службы в США. По его словам, в Америке за украинцами охотятся так же, как и в Украине.
Также недавно украинка, чей муж в США был арестован иммиграционной полицией ICE, заявила, что депортированных из США украинских мужчин в Украине сразу встречает ТЦК. Она добавила, что людям не дают возможности уехать самостоятельно, собрав вещи и выбрав страну для переезда.
Напомним, в ноябре из Соединенных Штатов Америки депортировали 50 граждан Украины. Их выслали прямо в Украину транзитом через Польшу.
