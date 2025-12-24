В Америке за украинцами охотятся так же, как и в Украине.

Об этом заявил украинский беженец, продемонстрировав кадры работы миграционной службы США.

В ролике можно заметить, что сотрудники миграционной службы вытаскивают мужчину из авто, а полицейские разбивают в машинах стекла и скручивают женщину с ребенком.

"Меня в любой момент могут депортировать в Украину, где будет то же самое", – добавил украинец.

Напомним, на днях украинка, чей муж в США был арестован иммиграционной полицией ICE, заявила, что депортированных из США украинских мужчин в Украине сразу встречает ТЦК. Она добавила, что людям не дают возможности уехать самостоятельно, собрав вещи и выбрав страну для переезда.

Также мы писали, что недавно мы писали о том, что из Соединенных Штатов Америки депортировали 50 граждан Украины. Их выслали прямо в Украину транзитом через Польшу.

А сегодня Белый дом показал сгенерированное искусственным интеллектом видео с президентом США Дональдом Трампом, который более 17 часов зачитывает список "непослушных" мигрантов, подлежащих депортации.