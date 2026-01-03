Участник правящей коалиции Германии, фракции ХСС, предлагает отравить военнообязанных украинских мужчин домой. В том числе предлагается лишать защиты украинцев, которые ездят на родину в отпуск.

Эти положения содержатся в программном документе, подготовленном к партийной конференции ХСС. Их публикует мюнхенское издание Merkur (съезд состоится в Баварии).

В партии считают поездки в Украину "доказательством отсутствия реальной угрозы".

Отдельно подчеркивается, что мужчины призывного возраста не должны оставаться в Германии, а обязаны возвращаться и участвовать в обороне своей страны.

В ХСС заявляют, что социальная поддержка должна предоставляться только тем, кто действительно нуждается в защите, а не использоваться как форма длительного пребывания в Германи за счет бюджета.

В том же документе партия выступает за высылку сирийских беженцев, для которых предлагается открыть депортационные центры в Мюнхене.

Отметим, что к ХСС принадлежит министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.

Партия входит в блок с более крупной силой - ХДС, которую представляет канцлер Фридрих Мерц.

При этом ни Мерц, ни его политсила таких намерений не поддерживали. Равно как и их партнер по коалции - партия СДП.

Напомним, однако, что Мерц заявлял, что украинские парни должны оставаться в своей стране, а не приезжать в Германию.

Западные же СМИ писали о том, что в Германии значительно снизят выплаты для украинцев. Ко всем украинцам, которые приехали в Германию после 1 апреля 2025 года, будут относиться как к искателям убежища, и они будут получать 180 евро.