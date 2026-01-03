В правящей коалиции ФРГ хотят депортировать военнообязанных и "путешествующих" украинцев
Участник правящей коалиции Германии, фракции ХСС, предлагает отравить военнообязанных украинских мужчин домой. В том числе предлагается лишать защиты украинцев, которые ездят на родину в отпуск.
Эти положения содержатся в программном документе, подготовленном к партийной конференции ХСС. Их публикует мюнхенское издание Merkur (съезд состоится в Баварии).
В партии считают поездки в Украину "доказательством отсутствия реальной угрозы".
Отдельно подчеркивается, что мужчины призывного возраста не должны оставаться в Германии, а обязаны возвращаться и участвовать в обороне своей страны.
В ХСС заявляют, что социальная поддержка должна предоставляться только тем, кто действительно нуждается в защите, а не использоваться как форма длительного пребывания в Германи за счет бюджета.
В том же документе партия выступает за высылку сирийских беженцев, для которых предлагается открыть депортационные центры в Мюнхене.
Отметим, что к ХСС принадлежит министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.
Партия входит в блок с более крупной силой - ХДС, которую представляет канцлер Фридрих Мерц.
При этом ни Мерц, ни его политсила таких намерений не поддерживали. Равно как и их партнер по коалции - партия СДП.
Напомним, однако, что Мерц заявлял, что украинские парни должны оставаться в своей стране, а не приезжать в Германию.
Западные же СМИ писали о том, что в Германии значительно снизят выплаты для украинцев. Ко всем украинцам, которые приехали в Германию после 1 апреля 2025 года, будут относиться как к искателям убежища, и они будут получать 180 евро.