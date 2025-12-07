У правительства канцлера Фридриха Мерца в Германии рекордное падение поддержки. Согласно опросу INSA для Bild, 70% респондентов заявили, что недовольны работой коалиции.

Это является максимальным показатель за все время наблюдений.

В мае, сразу после формирования кабинета, так считали менее половины опрошенных. Уровень одобрения правительства снизился до 21%.

Сам же Мерц также теряет доверие: свыше двух третей немцев выразили недовольство его работой, а положительно канцлера оценивают лишь 23%.

Руководитель INSA Херман Бинкерт отметил, что это "самые плохие показатели, которые когда-либо фиксировались для действующего канцлера и его правительства".

При этом рейтинг коалиции ХДС/ХСС и СДПГ опустился до 40%, чего недостаточно для парламентского большинства.

Недовольство растет и среди собственных сторонников: Мерца поддерживают 52% избирателей ХДС/ХСС и 35% сторонников СДПГ.

Напомним, в октябре мы писали, что рейтинги Мерца, который говорил немцам о неминуемом снижении их доходов, опустились до исторического минимума.

В сентябре же немецкий таблоид Bild сообщал, что популярность канцлера Германии продолжала стремительно снижаться.