Мировой порядок, который существовал на протяжении 80 лет, подходит к завершению.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время выступления на экономической конференции.

"Порядок, который мы на Западе знаем последние 80 лет, а на Востоке - 35 лет, этот миропорядок сейчас пришел к своему концу", - сказал он на мероприятии, организованном газетой Süddeutsche Zeitung.

По словам Мерца, Германия сталкивается с беспрецедентными вызовами, которые он назвал самыми многообразными в послевоенной истории страны. Среди новых вызовов немецкий канцлер выделил войну в Украине, отношения ФРГ с Китаем и торговые разногласия с США.

Мерц обратил внимание на "глубокий раскол в Атлантике", который ставит под вопрос практически все, что ранее считали "правильным и необходимым в трансатлантических отношениях".

"Если мы хотим сформировать новый миропорядок, то это возможно только вместе с нашими европейскими соседями", - добавил немецкий канцлер.

Напомним, ранее газета The Washington Post писала, что Россия хочет создать новый мировой порядок с помощью Китая и стран глобального Юга.

Также в Bloomberg описывали мир без господства США.