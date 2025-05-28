Президент США Дональд Трамп может добиваться сделки века с Россией и Китаем о разделе сфер влияния на планете.

Об этом пишет газета The New York Times, анализируя последние слова и действия главы Белого дома.

По данным издания, если передел мира произойдет, каждая из трех крупных стран будет доминировать в своей части земного шара в "стиле имперского правления XIX века".

В таком контексте NYT рассматривает готовность Трампа "формализовать" российский контроль над некоторыми украинскими территориями и минеральное соглашение с доступом к украинским ресурсам "как часть потенциального мирного соглашения, которое, по словам критиков, фактически разделит Украину подобно тому, что делали великие державы в эпоху империй".

При этом президент США говорил и о сокращении численности американских войск в Европе и Азии, что может принести пользу России и Китаю. За это Трамп хочет получить Гренландию, Канаду и контроль над Панамским каналом.

Также издание приводит мнение некоторых приближенных к Трампу, включая чиновников его первой администрации, которые призывают не расценивать заявления и действия главы США как стратегические. Они утверждают, что у Трампа в настоящее время нет видения мирового порядка.

Напомним, недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что эпоха безраздельного господства Соединенных Штатов подошла к концу.

Западные СМИ уже писали, что мир обречен на "новую Ялту", передел сфер влияний между Трампом, Владимиром Путиным и Си Цзиньпином - то есть на договор о послевоенном мироустройстве, основанном на праве силы.