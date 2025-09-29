Европейские чиновники опасаются, что уничтожение российского самолёта или дрона станет началом прямого конфликта Запада с РФ.

Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на источники.

"Эта более опасная фаза европейской политики чревата потенциальными катастрофами. В частном порядке правительственные чиновники выражают обеспокоенность перспективой "момента Франца Фердинанда", когда внезапная эскалация грозит погрузить континент в конфликт, подобный убийству эрцгерцога в 1914 году, спровоцировавшему Первую мировую войну", – говорится в статье.

На саммите лидеров ЕС в среду в Копенгагене будут обсуждать возможные меры реагирования. По оценке издания, европейцам будет сложно договориться о чём-либо, "кроме главного: не делать ничего, что повышает вероятность полномасштабной войны".

"Это сложный баланс, поскольку вы не хотите запугивать людей, но хотите, чтобы лидеры осознавали риски в достаточной степени, чтобы воспринимать их всерьёз", – сказал дипломат на условиях анонимности.

При этом в Европе есть и те, кто надеется увеличить расходы на оборону под предлогом нарушений воздушного пространства.

Военные ЕС настаивают, что Европа уже ведёт "малоинтенсивную войну с Россией", а исторически войны выигрывались только за счёт государственного долга.

"Однако предоставление ЕС большего бюджета для трат на что угодно редко пользуется популярностью", особенно сейчас, когда усиливаются позиции политиков, исповедующих антиевропейскую риторику, отмечается в статье.

При этом даже Венгрия и Словакия приветствовали выделение дополнительных средств на вооружение, обучение и технику как стимул для своих экономик, а другие страны, как, например, Испания, преуменьшают риск войны, пытаясь защитить свои и без того перегруженные бюджеты. Нидерланды, Швеция и Германия постоянно выражают обеспокоенность по поводу необходимости дополнительных заимствований для финансирования перевооружения армии и дальнейшей помощи Украине.

"Но ничто так не помогает сосредоточиться, как угроза вторжения. Дипломаты выразили надежду, что растущие угрозы помогут им принять решения, которые они раньше не решались принимать", – пишет Politico.

Напомним, на днях президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил НАТО "начать войну на все деньги" в случае поражения российского или белорусского самолёта.

Ранее мы писали об угрозе третьей мировой войны на фоне обострения инцидентов между РФ и странами Европы.