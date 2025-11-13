Украинские парни должны оставаться в своей стране, а не приезжать в Германию.

Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц, передает Die Welt.

По информации издания, Мерц выступает за то, чтобы молодые люди из Украины "служили в своей стране", а не уезжали в Германию.

Он попросил президента Украины Владимира Зеленского "обеспечить это", о чем сообщил в своем выступлении на Немецком торговом конгрессе в Берлине.

В Украине "они нужны", считает Мерц.

При этом также канцлер подтвердил планы правительства отменить право на получение гражданских пособий для беженцев из Украины в будущем. Вместо этого они должны получать более низкие пособия для лиц, ищущих убежища.

Накануне западные СМИ писали о том, что в Германии значительно снизят выплаты для украинцев. Ко всем украинцам, которые приехали в Германию после 1 апреля 2025 года, будут относиться как к искателям убежища, и они будут получать 180 евро.

Напомним, по данным опросов, большинство граждан Германии считают, что украинские беженцы не должны больше получать денежное пособие Bürgergeld.