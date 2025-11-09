В Германии готовятся масштабные акции против возможного возвращения воинской повинности.

Об этом пишет крупнейшая ежедневная газета ФРГ Süddeutsche Zeitung.

Массовые митинги анонсировали участники "Движения за мир", которые провели двухдневную встречу в Касселе с участием около 500 активистов. Они раскритиковали политику правительства, заявив, что страна готовится к войне и резко увеличивает соответствующие расходы. По словам выступавших, это ведёт к тяжёлым социальным последствиям, чему нужно противодействовать.

"Движение за мир" сообщает, что 5 декабря в ФРГ пройдёт общенациональный день протестов против возобновления призыва. Активисты подчеркнули, что "угроза новой воинской обязанности и рост милитаризации требуют решительных и творческих форм протеста".

Главной темой встречи стала идея, что Германия должна быть не "готова к войне", а "способна к миру". Участники призвали шире обсуждать эти вопросы в обществе.

Ранее многие немцы высказались против принудительной службы в армии.

Напомним, сейчас воинская повинность в Германии приостановлена, но с 1 января в правительстве планируют ввести новый закон. Впрочем, пока это планы, по которым правящая коалиция в ФРГ не пришла к единому мнению.