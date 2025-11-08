Суд в Днепре арестовал командира 35-го батальона морской пехоты ВСУ по делу об ударе РФ во время церемонии награждения.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) на своей странице в Фейсбуке.

Ранее офицеру объявили о подозрении. ГБР заявляет, что это командир подразделения распорядился провести награждение под открытым небом, что было запрещено приказом Генштаба ВСУ.

"В результате обстрела погибли и получили ранения как военнослужащие, так и гражданские лица. Следствием установлено, что решение командира провести массовое собрание в условиях высокой опасности противоречило действующим требованиям и приказам военного руководства. Процессуальное руководство осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона", – говорится в сообщении.

