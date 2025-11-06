Украинский суд оправдал российского военного, обвиняемого в мародерстве в Киевской области.

Об этом сообщается в судебном реестре.

По версии следствия, военный Российской гвардии Евгений Мурзинцев проник в пустой частный дом в селе Блиставица Бучанского района и украл оттуда шлифовальную машинку, шуруповерт, электроточило, электропилку, жесткий диск, процессор, видеокамеру с компьютера и одежду.

После этого он отправил домой посылку весом 24 кг, а момент произошедшего попал на видео.

Сторона обвинения опиралась на показателя свидетеля из числа местных жителей, который оставался в селе во время оккупации. Свидетель заявил, что видел, как россияне заходили в дом соседки.

Кроме того, присутствие россиянина в данном селе подтверждал трафик мобильной связи.

Суд пришел к выводу, что Мурзинцев действительно был в Бучанском районе, что российские военные заходили в дом потерпевшей и оттуда было похищено имущество. Однако не счел убедительными доказательства, что именно Мурзинцев украл эти вещи.

При этом Мурзинцева судили заочно. Сам он не находится в руках следствия и объявлен в международный розыск.

