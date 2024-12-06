Мародерство после прилета. Опубликовано видео из раграбленного дома в Краматорске
Появилось видео последствий мародерства в Краматорске.
Автор ролика показывает разграбленную квартиру в доме, по которому был прилет.
Война в Украине идет 1017-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 6 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Российские войска вплотную подошли к Шевченко, сообщает Deep State. ВСУ тем временем оттеснили россиян из села Новый Комар у Великой Новосёлки, разблокировав дорогу на север от города. По данным украинских военных, россияне захватили село Благодатное.
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