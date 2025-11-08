Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командиру подразделения беспилотных систем, который собрал военных для награждения, после чего по ним был прилет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Как отметили в ведомстве, военнослужащий, несмотря на запрет Генштаба ВСУ, собрал личный состав для проведения торжественных мероприятий в Днепропетровской области 1 ноября.

В это время российские войска атаковали область двумя баллистическими ракетами, предположительно типа "Искандер", и тремя ударными беспилотниками "Герань".

"Российские войска нанесли комбинированный ракетно‑дроновый удар по скоплению людей, что привело к потерям среди военных и гражданских", - говорится в сообщении.

В ГБР подчеркнули, что решение командира провести массовое собрание в условиях высокой ракетной опасности противоречило требованиям и приказам военного руководства.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, "после объявления воздушной тревоги командир не обеспечил немедленное прекращение мероприятия и рассредоточение военнослужащих".

"В это время вооруженные силы РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по местам сосредоточения личного состава. В результате удара погибли 12 военнослужащих и 7 гражданских. Также ранения получили еще 36 военнослужащих"- заявили в прокуратуре.

Под процессуальным руководством Днепровской специализированной прокуратуры по вопросам обороны офицеру предъявлено подозрение в небрежном отношении к службе в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о его содержании под стражей без возможности внесения залога.

Ранее военнослужащий, присутствовавший на трагическом награждении, рассказал подробности удара.

Напомним, что после удара по полигону в Черниговской области в июле главком Александр Сырский приказал обучать бойцов ВСУ под землей.