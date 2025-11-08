Комбату, проводившему награждение во время обстрела, сообщили о подозрении
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командиру подразделения беспилотных систем, который собрал военных для награждения, после чего по ним был прилет.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Как отметили в ведомстве, военнослужащий, несмотря на запрет Генштаба ВСУ, собрал личный состав для проведения торжественных мероприятий в Днепропетровской области 1 ноября.
В это время российские войска атаковали область двумя баллистическими ракетами, предположительно типа "Искандер", и тремя ударными беспилотниками "Герань".
"Российские войска нанесли комбинированный ракетно‑дроновый удар по скоплению людей, что привело к потерям среди военных и гражданских", - говорится в сообщении.
В ГБР подчеркнули, что решение командира провести массовое собрание в условиях высокой ракетной опасности противоречило требованиям и приказам военного руководства.
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, "после объявления воздушной тревоги командир не обеспечил немедленное прекращение мероприятия и рассредоточение военнослужащих".
"В это время вооруженные силы РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по местам сосредоточения личного состава. В результате удара погибли 12 военнослужащих и 7 гражданских. Также ранения получили еще 36 военнослужащих"- заявили в прокуратуре.
Под процессуальным руководством Днепровской специализированной прокуратуры по вопросам обороны офицеру предъявлено подозрение в небрежном отношении к службе в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о его содержании под стражей без возможности внесения залога.
Ранее военнослужащий, присутствовавший на трагическом награждении, рассказал подробности удара.
Напомним, что после удара по полигону в Черниговской области в июле главком Александр Сырский приказал обучать бойцов ВСУ под землей.