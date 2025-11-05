В результате удара по построению в Днепропетровской области 1 ноября погибли восемь военных, 40 человек ранены, шестеро пропали без вести.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на военнослужащего, находившегося на месте событий.

По его словам, это была годовщина создания 35-го батальона морской пехоты, и должно было быть торжественное награждение с кострами и факелами.

"Погода была плохая, дроны над нами не висели. Скорее всего, нас кто-то "слил" из своих", – рассказал военный.

Напомним, что после удара по полигону в Черниговской области в июле главком Александр Сырский приказал обучать бойцов ВСУ под землей.

Однако в середине октября сообщалось, что россияне нанесли удар по учебному центру ВСУ в тылу. Избежать потерь среди личного состава не удалось.

В Раде заявили, что после российских ударов по учебным полигонам ВСУ их восстанавливают и не меняют их местоположение, из-за чего позже происходят повторные обстрелы.

Война в Украине идет 1351-й день. Мы следим за последними новостями среды, 5 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.