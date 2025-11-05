В среду, 5 ноября, в Украине идет 1351-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 5 ноября

9.16 В Сумах с вечера проблемы с водой из-за обесточивания водозабора "в связи с перебоями в электроснабжении".

Вчера вода пропала полностью, сегодня ее подают по графикам с пониженным давлением с 5.00 до 10.00, объект перевели на аварийно-резервное питание.

8.52 Ночью дроны атаковали предприятие в пригороде российского Владимира, заявляют местные власти.

Украинские паблики пишут об ударе по крупной подстанции.

7.53 Ночью по Николаеву был снова прилёт дальнобойной КАБ.

Власти региона заявили об ударе по промышленному объекту "средствами авиационного поражения".

Украинские военные паблики пишут, что это была авиабомба с модулем УМПБ-5, способная бить на расстояние до 200 км.