Анализируем итоги 1351-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Ситуация в районе Покровска остается критической, пишет Deep State. По информации паблика, армия РФ "продолжает свое накопление в городе, где осуществляется ее постоянная фиксация".

Одновременно с этим, как пишет DS, идет постепенное поглощение города, в котором россияне "уже осуществляют контроль над местностью, обустраивают позиции, имеют места для накопления и контролируют свою логистику для просачивания в город".

"Противник пытается также взять под контроль местность между Покровском и Гришиным, с одновременными попытками добраться до последнего. В этой местности активно продолжаются физические зачистки специальными группами, ведь это ключевой участок логистики в Покровск. Однако это всё не решает главной проблемы - блокировки противника на южных окраинах, чтобы сделать невозможным проникновение в город. А исходя из того, что россияне там уже обустраивают позиции и берут под контроль местность, эта возможность по сути утрачена", - пишет паблик.

"Ситуация остается критической. И если в контексте Покровска мы говорим о поглощении города, то Мирноград просто отрезается от "внешнего" мира и его потеря будет самой досадной среди всех крупных городов, ведь его возьмут, даже нормально не закрепившись там", – добавляет Deep State.

Украинский боец с позывным "Мучной" пишет, что суть российской стратегии в Покровске - "заманить" подразделения ВСУ в сторону Мирнограда.

"Тем самым они выдавливают нас с этих высоток и южнее Мирнограда, чтобы сузить фронт и замкнуть в кольцо, где маневр и эвакуация будут невозможны. Когда подразделения окажутся в сердце Мирнограда, противник получит возможность блокировать выходы и усилить давление, целью могут стать массовые сдачи в плен, если не хуже. Потому что по сути, шансов вырваться оттуда не будет", - написал военный.

Немецкая газета Bild со ссылкой на украинских военных пишет о высокой вероятности окружения Покровска.

Один из военнослужащих заявил, что ситуация стала крайне сложной, и неясно, насколько можно предотвратить окружение и возможен ли вообще отвод войск. Другой солдат заявил, что некоторые подразделения уже почти окружены.

"Ситуация крайне тяжёлая. Мы потеряли 80% города. Мы всё ещё боремся за 20%, но и там мы проигрываем. Ребята в Мирнограде и южнее находятся в ещё худшем положении; они практически окружены", - говорит солдат.

Это подтвердил и украинский солдат в Мирнограде.

"Даже если бы мы получили приказ отступать, мы бы, вероятно, не пережили его. Вероятно, никто из нас не доберётся до Родинского живым. Лучше оставаться на месте и позволить себя освободить или схватить в конце концов", - заявил боец.

Другой офицер говорит, что контрнаступления были "слишком незначительными и слишком запоздалыми". "Им следовало сделать это месяц назад, когда первые русские вошли в город. Теперь это бесполезно и только лишает нас людей", — сказал офицер.

Украинский дипломат, который дал комментарий изданию, проводит параллели с обороной Бахмута. "Ситуация похожая. Мы героически защищаемся, заявляем, что Россия находится в худшем положении, чем она сама заявляет, – а потом отступаем. Вы всегда видите, как разведывательные подразделения развёртываются для защиты города, когда бой близится к концу", - сказал дипломат.

"Одновременно обсуждается и ответственность президента Владимира Зеленского, которого в очередной раз обвиняют в том, что он не обеспечил отвод украинских войск, который должен был состояться уже давно", - говорится в статье.

Сторонники Зеленского говорят, что удержание Покровска, несмотря на потери, важно, в том числе, чтобы не потерять репутацию на международном уровне, особенно перед Трампом. В Украине ходят слухи, что Зеленский сейчас особенно старается не показаться Трампу слабым в военном плане, чтобы тот не отдалился от Украины. Потеря Покровска и Мирнограда может иметь негативно-символические последствия в плане поддержки со стороны Вашингтона.

В то же время в украинском Генштабе не признают критичности ситуации. Вчера в ГШУ заявили, что по состоянию на сегодняшний день в Покровско-Мирноградской агломерации нет окружения или блокирования городов российскими войсками.

Эксперт по дронам "Флеш" считает, что власти решили удерживать Покровск до последнего.

"Принято военно-политическое решение удерживать Покровско-Мирноградскую конгломерацию максимально возможное время. Для этого будут привлекаться все возможные резервы. С военной точки зрения удержание Покровска важно, поскольку за ним для российских дронов открывается практически ровная территория вглубь Днепропетровской области. Я лично продолжаю придерживаться мнения, что никакие позиции не стоят жизни людей, и надеюсь, что если возникнет необходимость спасать людей, это будет сделано вовремя", - пишет Сергей Бескрестнов.

Тем временем и российская, и украинская армии продвинулись на Добропольском выступе.

Армия РФ в свою очередь продвинулась в Днепропетровской области южнее Покровского.

Россияне заняли новые позиции и на границе Харьковской области, соединив свой плацдарм в Меловом с основными захваченными территориями.

К обстрелам. РФ атаковала ночью энергетические объекты в Донецкой, Сумской и Черниговской областях. После чего в Украине снова ввели графики отключений по всем регионам страны.

Также, судя по всему, ночью были поражены дронами объекты российской энергетики - крупная подстанция во Владимире и Орловская ТЭЦ. Масштаб последствий, впрочем, неизвестен.

Испытания США ракеты и ответ РФ

США сообщили, что провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III - без боевого заряда.

"Это испытание позволило оценить текущую надежность, боеготовность и точность системы МБР. Команда летчиков, использующая бортовую систему управления запуском с борта самолета E-6B Mercury ВМС США, инициировала запуск, проверив эффективность и постоянную доступность ALCS, резервной системы управления и контроля для сил МБР", - говорится в заявлении Военно-воздушной базы Ванденберг.

Напомним, недавно РФ проводила испытания своих межконтинентальных баллистических ракет. После чего Трамп распорядился провести первые за 30 лет ядерные испытания. При этом то, что произошло сегодня (запуск ракет) не являются ядерными испытаниями. Ядерные испытания - это взрыв ядерного заряда.

Именно это обещал Трамп, но пока не сделал.

Тем не менее, в России на это обещание уже отреагировали. Путин собрал Совбез, чтобы обсудить вопрос ядерных испытаний. На совещании министр обороны РФ Белоусов предложил начать подготовку к испытанию ядерного оружия на архипелаге Новая Земля.

Он утверждает, что США собираются разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты, подлётное время которых от Германии до Центральной России составит 6-7 минут. Также он заявил, что США в октябре провели учение с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России.

"Программа США "Золотой купол" предусматривает как перехват, так и достартовое поражение ракет России и Китая", - добавил Белоусов, комментируя программу, которую хочет реализовать Трамп. Министр обороны РФ заявил, что начать подготовку к испытаниям целесообразно "немедленно".

Генштаб РФ также высказал одобрение ядерным испытаниям. "Если мы сейчас не примем меры, то будет упущено время по современному реагированию на действия США", - заявил глава генштаба Валерий Герасимов.

В свою очередь глава Службы внешней разведки РФ Нарышкин сказал, что США уклонились от предметной реакции на запрос России по заявлениям Трампа о ядерных испытаниях.

Путин после этого поручил российским ведомствам и спецслужбам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия. Но дал понять, что они возможно только в случае, если аналогичные испытания проведут США. Позже Песков уточнил, что Путин не отдавал распоряжений начинать испытания, а лишь изучить их целесообразность.

Тем не менее, понятно, что сегодняшнее заседание Совбеза РФ и прозвучавшие на нем заявления не были случайными. После объявления Трампа о намерении провести ядерные испытания и сегодняшнего запуска межконтинентальной ракеты, Кремль показывает, что также готов сыграть на повышение ставок.

То есть, Москва продолжает свою прежнюю тактику - показывая США, что она готова идти на крайние меры, если Вашингтон переступит определенные "красные линии". То есть, дает понять Белому дому опасно более глубоко втягиваться в войну в Украине и ужесточать давление на РФ.

Как за год после победы Трампа поменялись США и мир

Ровно год назад Трамп одержал победу на выборах президента США. Годовщина этого триумфа была отмечена далеко не триумфальными для Трампа знаками.

Республиканцы проиграли местные выборы в ряде штатов, а длительность шатдауна (остановка работы правительства из-за неутвержденного бюджета) достигла рекордных в истории США 36 дней.

Нельзя назвать триумфальными и достижения Трампа. Начатая им торговая война со всем миром в виде увеличения пошлин на ввоз товаров в США хоть и привела к определенному увеличению поступлений в бюджет, но базовые экономические проблемы Америки пока не решила – производство стагнирует, госдолг растет.

Пока неизвестны точные параметры и последствия сделки между США и Китаем – на какие уступки стороны пошли друг другу. Но, с учетом последних заявлений Пекина, договоренности эти носят временный характер – на один год.

Трамп записывает себе в заслуги улучшение ситуации с миграцией и преступностью. Но меры, которыми это достигается (ввод войск в города, облавы) вызывают у многих американцев отторжение. Также как и политика снижения социальных обязательств государства, которая приводит к росту популярности левых.

При этом, безусловно, Трамп, в отличие от своего первого срока, смог серьезно усилить свое влияние внутри госаппарата, а также предпринял радикальные действия по ослаблению финансовой и организационной базы Демпартии (в частности – ликвидация USAID). Это привело к тому, что сопротивление его политике внутри госсистемы, значительно слабее, чем во времена первого срока. Большой бизнес, в том числе и тот, что ранее был опорой демократов, выстраивается в очередь к президенту, чтобы засвидетельствовать свою лояльность.

Однако, как показали местные выборы, это не приводит к увеличению электоральной поддержки республиканцев, а наоборот – является одним из факторов радикализации его противников, которые разочаровываются в умеренной части демократов. Что видно по итогам выборов мэра Нью-Йорка, на которых победил левый демократ Мамдани (о чем мы детальнее расскажем ниже).

Эти тенденции могут привести к резкому усилению раскола внутри американского общества вплоть до начала полномасштабного внутреннего конфликта.

Во внешней политике также все не просто.

Хоть президент США и заявляет, что остановил 8 войн, но в реальности можно говорить о его заслуге только в одном конфликте – по сектору Газа. Там действительно установилось перемирие и были освобождены заложники, однако пока рано говорить, что мир туда вернулся надолго. Ситуация остается взрывоопасной.

По Украине нет реальных успехов, также как и по восстановлению отношений с Россией, чтоб "оторвать" ее от Китая. Трамп смог заставить Зеленского, под угрозой прекращения военной помощи, согласится на прекращение огня по линии фронта, однако, Путин выставил свои условия прекращения огня, выполнять которые отказались украинские власти. При этом, в отличие от ситуации с Киевом, быстрых рычагов давления на Москву у США нет. Ужесточение санкций и прочее могут лишь через какое-то время дать эффект и то не факт. А некоторые из предполагаемых мер (например – передача "Томагавков") может привести к эскалации в отношениях США и России.

В таких условиях, как мы уже писали, перед президентом США стоит выбор из нескольких вариантов.

Первый – все ж таки ужесточить давление на Москву, увеличить поддержку Киева и вводить новые санкции против РФ и ее торговых партнеров. То есть - фактически вернуться к политике Байдена, чего Трампу, очевидно, не очень хотелось бы, также как и создавать угрозу прямого конфликта с РФ. Хотя, определенные шаги (хотя пока и не самые радикальные) в этом направлении Вашингтон уже делает – введение санкций против "Роснефти" и "Лукойла" тому пример.

Второй – давить на Зеленского, чтоб тот выполнил условия Путина (вывод войск из Донецкой области и т.д.). Однако этому сопротивляется не только украинская власть, но и европейцы, а также часть республиканцев.

Третий – ни на кого не давить, ничего не делать, оружие если и давать Украине, то только за деньги. Это вариант, по которому де-факто сейчас уже идет Трамп. Однако он быстрого мира не сулит и, к тому же, на Белый дом оказывается постоянное давление со стороны Киева, европейцев и республиканских "ястребов", чтоб Вашингтон свернул на первый путь.

Трамп пока не выбрал ни один из вариантов, пробуя "на ощупь" каждый из них.

Впрочем, Украина лишь частный случай той глобальной развилки, перед которой сейчас стоит Трамп и его выбор пути движения может кардинально поменять и геополитическую ситуацию в мире, и положение в Штатах и судьбу лично Трампа.

Трамп победил на выборах под лозунгом "при мне новых войн не будет, а те, что уже идут я закончу", а также "я не позволю втянуть США в войну" (подразумевая, что "Байден пытается втянуть Америку в войну с Россией, что чревато Третьей мировой").

У этих заявлений была своя логика – войны (даже чужие, но в которых косвенно участвует Америка) стоят дорого. Для перегруженной долгами американской экономики это крайне опасно. А потому лучше меньше тратить деньги на войны, а достигать искомого результата за счет экономических мер (пошлины и прочее).

На это также накладывалось то, что основной "трампистский" избиратель как раз выступает категорически против участия США в войнах, требуя сосредоточиться на внутренних проблемах.

Однако, в Республиканской партии всегда было сильно крыло, связанное с оружейным и нефтегазовым лобби. Оно выступает за более жесткие действия на мировой арене. Ее идеологами были так называемые "неоконсерваторы", которые руководили американской внешней политикой во времена Джорджа Буша-младшего, но затем были отстранены от принятия решений и даже в самой Республиканской партии оказались в оппозиции к Трампу. После победы последнего год назад, казалось, что звезда их окончательно закатилась. Однако, похоже, сейчас они пытаются взять реванш и обратить Трампа в свою веру, побудив его к применению военной силы, обещая президенту славу и легкие победы.

Тем более, что это совпадает с позицией части команды Трампа, которая продвигает отказ от приверженности "миропорядку основанному на правилах", которую декларировали до 2024 года США, и переход к принципу "делаем, что хотим, не обращаем внимание на международные нормы и принципы нерушимости границ". Эта позиция была еще в начале года изложена Марком Рубио. Она заключалась в том, что сохранять верность "миропорядку, основанному на правилах", не в интересах США. И также не в интересах США далее проводить политику глобализации (мы эту речь подробно разбирали здесь).

Логика в том, что Америка, как самая мощная в мире держава, может действовать как хочет, так как ей никто не может помешать – никто не будет грозить ей войной или вводить санкции. И потому созданные после второй мировой войны международные правила для США только во вред, так как ограничивают реализацию их мощи. Также как и процессы глобализации, которые привели к ускоренному росту незападных экономик и к падению конкурентоспособности США. А потому Америка заинтересована в прекращении свободной мировой торговли и в переходе к политике навязывания неравноправных торговых договоров партнерам или же даже в применении военной силы, если это необходимо для доступа к ресурсам, например, Венесуэлы, Нигерии или Гренландии.

И Трамп уже по сути двигается по этому пути. Без всякой санкции ООН он бомбит Иран, Венесуэлу и Колумбию, угрожает аннексией Гренландии и интервенцией в Нигерию.

По сути, Трамп фактически приступил к разрушению "миропорядка основанного на правилах", с позиций которого, в том числе, Запад осуждал вторжение России в Украину. Теперь же, на фоне того, что делают США это вторжение уже даже и не выглядит как "исключение из нормы". И потому мотивация дальнейшей поддержки Киева как-то незаметно, но системно, сместилась от "защиты международных норм и либеральных ценностей" к "ценностям" столетней давности – доступ к ресурсам ("сырьевая сделка", навязанная Украине) и борьба за рынки сбыта (попытка вытеснить российские нефть и газ с мирового рынка, заменив их на американские и ближневосточные энергоносители).

И это, пожалуй, главное глобальное изменение за первый год после победы Трампа на выборах. Однако к миротворческой деятельности оно не имеет никакого отношения. Наоборот – от такого разворота один шаг к вступлению США в новые войны.

И Трампа этот шаг активно подталкивает значительная часть Республиканской партии. Например – атаковать Венесуэлу или поменять власть на Кубе.

Но Трамп колеблется. Война ему интересна как быстрая операция, после которой наступит "блестящая победа". Если же она затянется, это станет катастрофой для президента США: резко усугубит экономические проблемы, обострит внутренние противоречия в стране, обрушит до нуля рейтинг самого Трампа, политически его уничтожив. Тем более, что запроса в американском обществе на активную экспансионистско-имперскую политику нет ни среди избирателей-демократов, ни среди избирателей- республиканцев.

А если же говорить о более глубоком вовлечении США в войну в Украине – то тут уже есть риск начала ядерного конфликта с РФ. Или, как минимум, усиление альянса России с Китаем и другими странами незападного мира на антиамериканской основе.

Поэтому, несмотря на жесткую риторику, Трамп пока воздерживается от резких шагов.

Однако, ситуация балансирует на грани. И в какую сторону качнется по итогу маятник американской политики – в сторону глобальных договоренностей о новом миропорядке, либо в сторону войн, и станет главным вопросом второго года второго срока Трампа.

Фактор Мамдани. Угроза для Трампа

Сегодня на политическом небосклоне США взошло новая звезда. Пост мэра крупнейшего города США - Нью-Йорка - выиграл 34-летний Зохран Мамдани. Он станет первым в истории Нью-Йорка мэром-мусульманином и мэром, родившимся в Африке.

Мамдани происходит из индийской семьи и получил гражданство США лишь в 2018 году. Ранее он жил с родителями в ЮАР, откуда семья переехала в Нью-Йорк. По образованию он - адвокат, и в Нью-Йорке занимался защитой должников по ипотеке от выселения. Именно с этого начинался его путь в политику.

Мамдани читал рэп на социальную тематику и записал несколько треков - например, о том, каково быть мусульманином в Нью-Йорке. Его конкуренты еще в предвыборный период заявляли, что религиозные взгляды Мамдани "слишком экстремальны для жителей Нью-Йорка". Но, как видим, победе мусульманина-демократа это не помешало.

Во время избирательной кампании Мамдани ярко проявлялся в соцсетях: в TikTok он обращался к "цветным" избирателям, выступая на испанском, бенгальском и других языках.

В этом контексте Мамдани активно критиковал антимигрантскую политику Трампа - и незадолго до голосования президент США пригрозил ему арестом, если тот после победы на выборах будет мешать выдворению мигрантов.

Но активнее всего Мамдани апеллировал к самым бедным слоям населения. Обещая "заморозить" арендную плату, он даже демостративно прыгнул в холодный океан. Также в его предвыборной программе значились бесплатный проезд в городских автобусах, повышение почасовой минималки до 30 долларов, доступные детсады и открытие пяти государственных магазинов со сниженными ценами на продукты для малоимущих.

Что касается внешней политики, то кандидат обвинял Израиль в "апартеиде и геноциде" в секторе Газа. Он также призывал к разрыву финансовых связей США с Израилем. По его словам, Израиль ведёт "войну на опустошение": "Она жестока, она безгранична, это преступное убийство мирных жителей".

После победы на выборах Зохран Мамдани заявил, что Нью-Йорк останется "городом иммигрантов".

"Нью-Йорк — город иммигрантов, город, который построили иммигранты, которым двигали иммигранты, и начиная с сегодняшнего вечера он будет возглавляться иммигрантом", - сказал будущий мэр.

"Здесь, в Нью-Йорке, мы верим в то, чтобы защищать тех, кого мы любим — будь то иммигрант, член транс-сообщества, одна из многих чёрнокожих женщин, которые были уволены федеральной администрацией, или одинокая мама, всё ещё ждущая, пока снизятся цены в магазине… или кто-то ещё, у кого спина прижата к стене", - добавил он.

Мамдани уже заявил, что готов "остановить Трампа".

Действительно, после победы Мамдани многое в американской политике может поменяться.

Мы уже писали, что исход "битвы за Нью-Йорк" является определяющим для Демпартии, которая ищет новых лидеров на фоне отсутствия сколь-нибудь ярких персоналий у демократов. И взлет "несистемного" Мамдани может привести его к лидирующим позициям в Демпартии США, которая за последние годы и так значительно полевела.

Это, кстати, уже беспокоит многих представителей демократического истеблишмента, которые считают, что если Мамдани и другие представители "левого" крыла Демпартии станут ее новыми лидерами, то это отвернет от партии многих умеренных избирателей и усилит позиции республиканцев.

Впрочем, тут многое будет зависеть от развития ситуации в самих США. Если Трампу не удастся справиться с экономическими и социальными проблемами и если он втянет Америку в новую войну (к чему Белый Дом активно подталкивает часть республиканцев), то левый крен в американском обществе может усилиться.

И победа такого кандидата как Мамдани под лозунгами "поможем каждому, не оставим нуждающихся в беде, остановим милитаризацию, деньги на помощь людям, а не на пушки" не будет казаться совсем уж фантастической.

Впрочем, может быть и другой сценарий - углубление противостояния в американском обществе, когда на выборы от демократов пойдет Мамдани, а от республиканцев - радикально правый кандидат. И тогда выборы могут дать старт началу очень жесткого внутреннего конфликта в США.

Анжелина Джоли в ТЦК

Американская актриса Анджелина Джоли сегодня приехала в Херсон. Но по дороге с ней произошел неожиданный инцидент с участием военкомов.

По дороге в Херсон ее охранника мобилизовали, сообщают одесские паблики. Два джипа остановили на блокпосте при въезде в Пивденноукраинск. ТЦК заявили, что у мужчины проблемы с документами. Он сказал, что везет "важного человека".

Его не послушали и забрали в ТЦК. Но туда же поехала Джоли и лично зашла в военкомат, чтобы попросить его отпустить. Этот момент попал на видео.

Сухопутные войска в комментарии ТСН заявили, что Анджелина Джоли заехала в николаевский ТЦК, чтоб попроситься в туалет. Ее охранник, как утверждается, офицер запаса, чью личность установили и отпустили.

В то же время известный украинский военный паблик «Николавский Ванек» высмеял эту версию.

«Что именно делала Джоли в ТЦК мне неизвестно - версию ТЦК, что я услышал (а вы уже прочитали про туалеты) публиковать не буду. Если эта их версия будет (уже) опубликована - то можете паковать чемоданы на выход с должностей, потому что в этот бред сумасшедшего никто не поверит», - пишет «Ванек».

При этом, по его данным, мужчина все ещё находится в военкомате и проходит медкомиссию.

Произошедшее широко обсуждалось в украинских соцсетях. Комментаторы говорят, что благодаря действиям ТЦК визит Джоли рискует превратиться, по сути, в антирекламу страны, "засветив" жесткие действия ТЦК на международном уровне.

Также появились созданные ИИ мемы, на которых в роли задержанного военкомами охранника Джоли выступает ее бывший муж, известный актер Брэд Питт.