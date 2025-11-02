В результате вчерашних ударов РФ по Днепропетровской области погибли украинские военные.

Об этом сообщила пресс-служба группировки войск "Восток" в Facebook.

В ведомстве заявили, что армия РФ продолжает наносить удары по позициям Сил обороны, а также систематически атакует населённые пункты как в глубоком тылу, так и в районах, близких к фронту. Отмечается, что гибель и ранения военных могли произойти из-за построения на открытой местности.

"Проверяются обстоятельства соблюдения и выполнения требований распоряжений главнокомандующего и Генерального штаба ВС Украины о своевременности оповещения о ракетной опасности, запрете (ограничении) размещения личного состава и проведении совещаний и сборов на открытой местности, а также размещении в непредназначенных для этого местах", - говорится в сообщении.

Напомним, нардеп Анна Скороход заявила, что украинские военные гибнут на учебных полигонах от российских атак из-за того, что после ударов по полигонам их восстанавливают и не меняют местоположение, что приводит к повторным обстрелам.

