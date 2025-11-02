Бойцы 125-й мехбригады, воевавшие на Гуляйпольском направлении, не выходят на связь. Они считаются пропавшими без вести, ранеными или погибшими.

Об этом сообщает пресс-служба 125-й отдельной тяжелой механизованной бригады ВСУ в Facebook.

При этом точнее о судьбе военных командование ничего сказать не может, поскольку "подразделения, выполнявшие боевые задачи на Запорожском направлении, вблизи населённых пунктов Полтавка и Ольговское, находились в оперативном подчинении другого воинского формирования".

"Командование 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригады не было привлечено к планированию или управлению боевыми действиями на указанном участке фронта и, соответственно, не имело полномочий комментировать или изменять принятые решения", - заявил в бригаде.

Как сообщается, сейчас пытаются выяснить судьбу пропавших бойцов и готовы организовать встречи с их родственниками.

Напомним, российские войска сейчас активно наступают в сторону Гуляйполя со стороны Донецкой области, и ведут бои на востоке Запорожской.

Об изменениях на фронте в Донецкой области и смежных регионах мы писали в отдельном материале.