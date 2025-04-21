На третий год полномасштабного военного конфликта с РФ среди граждан Украины числятся пропавшими без вести около 63 тысяч человек, из них 10 тысяч находятся в плену.

Об этом заявил уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов в интервью.

При этом подтверждённый статус пленных получили 10 тысяч человек – часть по официальным каналам через Красный Крест, часть по свидетельствам освобожденных и по результатам анализа информации, полученной из открытых источников (OSINT).

Напомним, накануне Пасхи из российского плена вернулись 277 украинцев.

Война в Украине идёт 1153-й день. Последние новости с главными событиями 21 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне в Кремле заявили, что Путин не давал распоряжений о продлении пасхального перемирия. Также Россия обвинила Украину в нарушении перемирия и ударах из ракетных установок HIMARS. Военный обозреватель Deep State сообщил, что за сутки войска РФ захватили посёлок Екатериновка на Лиманском направлении. Также российские войска продвинулись на Покровском направлении в деревне Преображенка и под Торецком.

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