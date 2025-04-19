Двести двадцать семь граждан Украины, попавшие в российский плен, вернулись на подконтрольную Киеву территорию по обмену.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.

"Наши дома – одна из самых лучших новостей, которые могут быть. Ещё 277 воинов вернулись домой из российского плена. Воины Вооружённых сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники. Защищали Мариуполь и другие направления на Донетчине, Херсонщине, Запорожье, Луганщине. Благодарю всех, кто сделал возможным это возвращение наших людей. Особенно благодарен Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество. Всего с начала полномасштабной войны удалось вернуть домой из российского плена уже 4552 человека – военных и гражданских. Помним обо всех, кто в плену. Ищем каждого и каждую, кто может там быть. Должны вернуть всех", – прокомментировал обмен Зеленский.

По информации координационного штаба, большинство вернувшихся из плена украинцев – младше 25 лет.

Ранее в Sky News писали, что перед Пасхой Украина и Россия проведут большой обмен пленными.

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